Jeld-Wen hat Übernahme von Domoferm abgeschlossen

Der US-amerikanische Fenster- und Türenkonzern Jeld-Wen hat am Montag vergangener Woche die Übernahme der österreichischen Domoferm-Unternehmensgruppe vollzogen. Damit wurde die Transaktion planmäßig abgeschlossen, nachdem die Kaufabsicht Mitte Oktober angekündigt worden war.



Bisheriger Mehrheitsgesellschafter der Domoferm-Unternehmensgruppe war die Beteiligungsgesellschaft Austro Holding mit Sitz in Wien; ein Minderheitsanteil wurde durch die ebenfalls in Wien ansässige Beteiligungsgesellschaft Grosso Holding gehalten. Details über die Konditionen der Übernahme wurden nicht veröffentlicht.



Im Einzelnen setzt sich Domoferm aus den vier Produktionsgesellschaften Domoferm (Gänserndorf), BOS (Emsdetten/Deutschland), BBE Domoferm (Brilon/Deutschland) und HSE (Humpolec/Tschechien) sowie den fünf Vertriebsgesellschaften in Russland, Polen, Ungarn, Kroatien und den Niederlanden zusammen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt rund 1.000 Mitarbeiter und produziert und vertreibt in erster Linie Stahltüren, Stahlzargen und Feuerschutztüren, die sowohl im Wohn- als auch im Nichtwohnbereich zum Einsatz kommen. Jeld- Wen rechnet damit, dass die neu hinzugekommenen Unternehmen künftig rund 110 Mio € zum Konzernumsatz beitragen werden.