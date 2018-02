Italien: Auftragseingang ist um 36,8 % gestiegen

Der deutliche Aufwärtstrend in der italienischen Holzbearbeitungsmaschinenindustrie hat sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Laut der quartalsweise von dem Branchenverband Acimall erstellten Statistik ist der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um insgesamt 36,8 % gestiegen. Das Inlandsgeschäft hat dabei mit einem Plus von 49,5 % deutlich besser abgeschnitten als der Export, in dem die Aufträge um 35,2 % gesteigert werden konnten.



Im zweiten und dritten Quartal waren dagegen für das Auslandsgeschäft höhere Zuwächse ausgewiesen worden. Im zweiten Quartal hatte sich der Auftragseingang aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 34,8 % erhöht, das dritte Quartal war mit einem Plus von 51,5 % noch besser ausgefallen. Der Auftrageingang aus dem Inland hatte im zweiten Quartal um 18,7 % und im dritten Quartal um 19,7 % zugelegt. Insgesamt hatte die italienische Holzbearbeitungsmaschinenindustrie damit im zweiten Quartal 31,9 % mehr Aufträge abgeschlossen als im Vorjahr, für das dritte Quartal hatte sich sogar ein Plus von 42,9 % ergeben. Das erste Quartal war mit einem Anstieg von 16,4 % dagegen etwas schwächer ausgefallen (Inland -3,6 %, Ausland + 22,2 %).