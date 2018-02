HolzLand erreicht 2017 ZR-Umsatz von 818 Mio €

Mit einem bereinigten Umsatzanstieg um rund 6,9 % weist die Holzhandelskooperation HolzLand für das Geschäftsjahr 2017 überdurchschnittliche Steigerungsraten auf den Auslandsmärkten aus. Bereits im Jahresverlauf hatte sich diese Entwicklung mit +5,0 % in den ersten sechs Monaten sowie +6,42 % im dritten Quartal abgezeichnet.



Bezogen auf die Kooperation waren die Steigerung auf den Auslandsmärkten im Vorjahr auch wesentlich für den Anstieg des zentralregulierten Einkaufsumsatzes (ZR-Umsatz) um insgesamt 1,8 % auf 818 Mio €. Die im April abgegeben Prognose, in der eine Steigerung des ZR-Umsatzes um 3 % gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt wurde, konnte damit nicht erreicht werden.



Sortimentsbezogen entwickelte sich der Bereich Holzwerkstoffe mit einem Umsatzzuwachs um 7,6 % sehr dynamisch. Auch mit dem überdurchschnittlichen Plus von 2,6 % im Bereich „Massivholz/Hobelware“ zeigt sich Lothar Kramer, Bereichsleitung Warenmanagement, sehr zufrieden. Vergleichbares gilt auch für die seit 2014 bestehende Warengruppe „Baustoffe“ (+6,6 %).



Ein positives Fazit zieht Geschäftsführer Andreas Ridder auch über die HolzLand-Eigenmarken. Insgesamt beteiligten sich im Geschäftsjahr 2017 rund 148 HolzLand-Partner an den Eigenmarken der Kooperation HQ-BodenWelt, HQ-GartenWelt und HQ-TürenWelt. Vor allem die im Juni 2017 gestartete HQ-TürenWelt hat bis Jahresende stetig steigende Umsatzzahlen ausgewiesen, was nach Einschätzung von Ridder im laufenden Jahr auf eine weiterhin dynamische Entwicklung schließen lässt.



Aufgrund der positiven Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und einem anhaltenden Boom in der Baubranche geht Ridder auch für 2018 von einer positiven Geschäftsentwicklung für HolzLand aus. Mit der bis Ende März angekündigten Freischaltung des zentralen HolzLand-Onlineshops steht teilnehmenden Kooperationspartner dann zudem noch ein weiteres Instrument zur Verfügung, um die Kaufbereitschaft der Endkonsumenten bedienen zu können.