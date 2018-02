Hersteller sonstiger Möbel mit Umsatzminus im Dezember

Der Umsatz im Segment „Herstellung von sonstigen Möbeln anderweitig nicht genannt" hat im Dezember um 2,9 % auf 532,2 Mio € nachgegeben. Das geht aus der monatlich auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes erstellten Statistik des VdDW hervor. Das Minus ist ausschließlich auf das stark rückläufige Auslandsgeschäft (-10,8 % auf 176,1 Mio €) zurückzuführen. Insbesondere die Länder außerhalb der Eurozone haben sich schwach entwickelt. In der Eurozone hat der Umsatz hingegen um 8,7 % auf 86,7 Mio € zugelegt. Auch im Inland ist der Umsatz im Dezember gestiegen. Mit einem Zuwachs von 1,6 % auf 356,1 Mio € ist das Plus hier allerdings deutlich geringer als in der Eurozone ausgefallen.



Im Gesamtjahr 2017 hat sich der Umsatz um 1,6 % auf 7,363 Mrd € erhöht. Den Rückgängen im Februar (-4,8 %), April (-7,5 %), Juni (-6,8 %), September (-2,1%) und Dezember standen dabei Zuwächse in den restlichen Monaten gegenüber. Die höchsten Steigerungsraten wurden mit 11,1 % und 16,9 % im März bzw. Mai erreicht. Während der Inlandsumsatz im Zwölfmonatszeitraum marginal um 0,4 % auf 4,837 Mrd € gestiegen ist, hat sich der Umsatz im Ausland deutlicher um 4,0 % auf 2,526 Mrd verbessert. Noch stärker ist das Plus mit 11,3 % auf 1,229 Mrd € in der Eurozone ausgefallen.



Das Segment setzt sich zu etwa 40 % aus Möbelteilen, 30 % Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbeln, 13 % Möbeln aus anderen Materialien, 10 % Kleinmöbeln sowie 7 % Sitzmöbeln (nicht gepolstert) zusammen.