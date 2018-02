Geplante Übernahme von Cristal Global zieht sich hin

Die geplante Übernahme des Titandioxidherstellers Cristal Global durch den US-amerikanischen Tronox-Konzerns wird sich aufgrund von Verzögerungen in den kartellrechtlichen Genehmigungsverfahren länger hinziehen als geplant. Bei der Unterzeichnung der Übernahmeverträge vor einem Jahr hatten sich beide Unternehmen ein Closing im Verlauf des ersten Quartals 2018 zum Ziel gesetzt. Bislang wurde die Transaktion von den Wettbewerbsbehörden in Australien, China, Neuseeland, Türkei, Südkorea, Kolumbien und Saudi-Arabien freigegeben. Zuletzt war Ende Januar die Genehmigung der saudi-arabischen Wettbewerbsbehörde eingegangen.



In Nordamerika und Europa läuft der Genehmigungsprozess aber schwieriger als geplant. Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat am 5. Dezember die erforderliche Freigabe nach dem Hart-Scott-Rodino Act verweigert. Tronox hat daraufhin am 23. Januar vor dem United States District Court for the Northern District of Mississippi eine Klage gegen die FTC-Entscheidung eingereicht. Die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission hat in dem seit Mitte November laufenden Prüfverfahren am 20. Dezember eine Phase II-Prüfung eingeleitet. Eine Entscheidung muss innerhalb von 90 Arbeitstagen und damit bis zum 15. Mai getroffen werden.