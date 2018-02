Generalanwalt befürwortet Verurteilung Polens

Generalanwalt Yves Bot hat in seinem gestern gehaltenen Plädoyer vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgeschlagen, die Republik Polen wegen Verstößen gegen die Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie in Zusammenhang mit Holzerntemaßnahmen in dem ostpolnischen Waldgebiet Bialowieza zu verurteilen. Eine Entscheidung des EuGH wird in den kommenden Wochen erwartet.



Im Juli 2017 hat die EU-Kommission Polen vor dem EuGH verklagt, nachdem die polnische Staatsforstverwaltung Lasy Panstwowe den Holzeinschlag in dem Waldgebiet ausgeweitet hatte, das als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen ist. Die Staatsforstverwaltung hatte die Einschlagsmaßnahmen mit einer notwendigen Borkenkäferbekämpfung begründet.