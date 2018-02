Friederike: Sturmholzanfall nähert sich 10 Mio fm-Marke

Mit den in den vergangenen Tagen für Thüringen und Sachsen-Anhalt erfolgten Korrekturen der durch Orkan Friederike verursachten Sturmholzmengen summiert sich die in Deutschland angefallene Schadholzmenge auf jetzt 9,1 Mio fm. Marktteilnehmer erwarten, dass es auch noch in anderen Bundesländern zu Korrekturen nach oben kommen und sich damit der Gesamtschaden bundesweit weiter in Richtung der 10 Mio fm-Marke verschieben wird.



Nach den ersten, bis Ende Januar vorliegenden Schätzungen war zunächst von einem Sturmholzanfall in einer Größenordnung von 6,9 Mio fm ausgegangen worden. Aufgrund teils unzugänglicher Waldflächen und witterungsbedingten Problemen bei der Befliegung waren die Schätzungen in den darauffolgenden Wochen dann angehoben worden.