Forte hat am 3. Februar die erste Spanplatte produziert

Der polnische Kastenmöbelhersteller Forte hat sein am Standort Suwalki errichtetes und auf eine Kapazität von 1.500 m³/Tag ausgelegtes neues Spanplattenwerk in Betrieb genommen. Laut einer vorgestern von Siempelkamp veröffentlichten Mitteilung war die schlüsselfertig gelieferte Komplettanlage zwar bereits am 15. Dezember und damit eineinhalb Monate früher als vertraglich vereinbart, produktionsbereit. Die erste Spanplatte wurde dann allerdings erst nach Ende der Weihnachts- und Winterferien am 3. Februar produziert.



Siempelkamp hat nach eigenen Angaben neben einer kontinuierlichen Form- und Pressenlinie die gesamte Endfertigung der Anlage, bestehend aus Diagonalsäge, Kühl- und Abstapelstation, dem automatisierten Lager sowie der Schleiflinie geliefert. Von der Siempelkamp-Tochtergesellschaft Büttner Energie- und Trocknungstechnik kam eine Energieanlage mit 49,9 MW Feuerungsleistung und der auf eine Trocknungsleistung von 42,4 t atro/h ausgelegte Trommeltrockner. Das Frontend wiederum hatte Forte bei der Platzierung der wesentlichen Anlagenaufträge im Mai 2016 an Imal-Pal vergeben.