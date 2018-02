Eugen Klenk ist im Alter von 89 Jahren verstorben

Mit Eugen Klenk ist gestern eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten der mitteleuropäischen Holzindustrie verstorben; am 16. März wäre er 90 Jahre alt geworden.



Bereits im Alter von 17 Jahren hatte er mit seinem Bruder Hermann die elterliche Sägemühle übernommen und den Betrieb schrittweise zu einem der größten Holz ver- und bearbeitenden Unternehmen in Europa ausgebaut. Klenk hat insgesamt 63 Jahre das Unternehmen geleitet, bevor er sich Ende 2008 aus dem operativen Geschäftsbetrieb zurückzog.



Über sein unternehmerisches Wirken hinaus war Klenk auch in der Gemeinde Oberrot eine sozial engagierte Persönlichkeit und war 2003 zum Ehrenbürger ernannt worden. Das Land Baden-Württemberg hatte ihm bereits 1998 die Staufer-Medaille für sein Lebenswerk verliehen.