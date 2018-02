Enviva schließt weitere Langfristverträge über Pellets

Der US-amerikanische Pellethersteller Enviva Partners hat in der vergangenen Woche über den Abschluss weiterer Langfristverträge mit Industriepelletkunden in Europa und Japan informiert. Nach Unternehmensangaben konnte demnach mit der japanischen Marubeni Corp. ein Take-or-pay Off-take-Vertrag über 100.000 t ab 2022 mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen werden. Darüber hinaus verständigte sich Enviva mit dem französischen Energiekonzern Engie über die Konditionen für die Lieferung von 90.000 t im laufenden Jahr sowie weiteren 585.000 t im Zeitraum von 2019 bis 2023. Mit dem dänischen Energiekonzern Ørsted, bis November 2017 Dong Energy, wurde neben bestehenden Langfristverträge noch die Lieferung von zusätzlichen 200.000 t von Ende 2018 bis Mitte 2021 vereinbart. Gemessen an der Pelletproduktion von Enviva liegt die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der bestehenden Vorverträge bei 9,5 Jahren.