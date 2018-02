Enviva hat Pelletwerk Colombo Energy übernommen

Der US-amerikanische Pellethersteller Enviva Partners hat am 16. Februar die Anfang Januar angekündigte Übernahme des 500.000 t-Pelletwerks der Colombo Energy in Greenwood County/South Carolina abgeschlossen. Die Übernahme des Werkes erfolgte über das gemeinsame Joint Venture-Unternehmen mit der John Hancock Life Insurance, Enviva JV Development Company. Verkäufer der Anlage war der portugiesische Zellstoff- und Papierhersteller The Navigator Company, der das Werk 2016 in Betrieb genommen hatte. Auch die bislang 80 Vollzeitarbeitskräfte wurden von Enviva übernommen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen will Enviva die Kapazität des Werkes im kommenden Jahr auf rund 600.000 t/Jahr erhöhen.