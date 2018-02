ELDATsmart wird neuer Standard im Bereich Holzlogistik

Nach über zwei Jahren Vorbereitung soll mit ELDATsmart in Deutschland ein neuer nationaler Datenstandard für die Holzlogistik und zur Steuerung von Rohholzwarenflüssen eingeführt werden. NAch Angaben der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR)haben sich bereits 46 Unternehmen aus der Säge-, Zellstoff- und Papier- sowie der Holzwerkstoffindustrie und dem Rohholzhandel mit einem jährlichen Holzeinkaufsvolumen von schätzungsweise über 20 Mio m³ im Rahmen von Selbstverpflichtungserklärungen zum ELDATsmart-Standard bekannt. Die Unternehmen fordern ihre jeweiligen Marktpartner dazu auf, den ELDATsmart-Standard gemeinsam einzuführen und einheitlich anzuwenden. Aktuell wird eine ELDAT-Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Dachverbänden der Forst- und Holzwirtschaft abgestimmt.



ELDATsmart als Weiterentwicklung des bisherigen ELDAT zielt auf eine Verschlankung und Modularisierung des bisherigen Standards ab. Zentrale Eckpunkte der Neuentwicklung sind dabei die Definition der benötigten Informationen sowie die Konkretisierung von Pflichtinformationen und Formaten. Im Gegensatz zum Warenkorbprinzip des bisherigen ELDAT-Standards wird der Holzbereitstellungsprozess in ELDATsmart mit Hilfe der fünf Module Holzbereitstellung, Transportauftrag, Lieferschein, Messprotokoll und Abrechnung prozessorientiert abgebildet.



Für die Umstellung und Einführung des neuen Datenstandards müssen noch Schnittstellen angepasst und Prozesse verändert werden. Am 17. Mai lädt die AGR daher die holzverarbeitende Industrie deshalb zu einem Workshop ein, bei dem Heraus-forderungen diskutiert, Lösungswege aufgezeigt und eine gemeinsame Roadmap zur Einführung von ELDATsmart erarbeitet werden soll.