Egger prüft Verlagerung des Standorts Marienmünster

Die Egger-Gruppe will die Produktionsaktivitäten des Werkes Marienmünster eventuell an den rund 25 km entfernten Standort des Dünnplattenwerkes Bevern verlegen. Für diese Überlegungen gibt es laut einer heute von Egger veröffentlichten Stellungnahme einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont, konkrete Entscheidungen wurden noch nicht getroffen. Die Mitarbeiter an den beiden Standorten wurden bereits 2016 über die Überlegungen informiert. Sollte es zu einer Verlagerung kommen, würden laut Egger alle derzeit rund 180 Mitarbeiter in Marienmünster in Bevern weiterbeschäftigt werden. In der dortigen Dünnplattenproduktion arbeiten derzeit rund 70 Mitarbeiter.



Hintergrund sind laut Egger technologische und investitionsstrategische Abwägungen. In dem 1996 übernommenen Werk Bevern werden auf einer Kalanderanlage Dünn-MDF produziert, die auf den Lackier- und Weiterverarbeitungsanlagen in Marienmünster zu Möbelrückwänden veredelt werden.