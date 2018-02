E/D/E hat 2017 erstmals 6 Mrd Euro-Grenze erreicht

Die Verbundgruppe Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E) hat im Jahr 2017 erstmals ein Handelsvolumen von über 6 Mrd € erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Handelsvolumen um 8,8 % auf insgesamt 6,04 Mrd € gesteigert werden. Alle Geschäftsbereiche haben zu dem Anstieg beigetragen. Das ursprünglich prognostizierte Wachstum um rund 6 % auf 5,89 Mrd € wurde somit übertroffen. Für 2018 wird eine erneutes Plus in Höhe von rund 4 % auf 6,3 Mrd € in Aussicht gestellt.



Während in den vergangenen Jahren die Wachstumsraten des Auslandsgeschäfts deutlich über denen in Deutschland lagen, hat das 2017 im Inland erzielte Handelsvolumen um 9,5 % zugelegt. Auch das Lagergeschäft hat sich mit einem Plus von 11,6 % auf 292,9 überdurchschnittlich gut entwickelt. Der Jahresüberschuss der E/D/E-Gruppe ist um rund 7 % auf 14,5 Mio € zurückgegangen und soll überwiegend thesauriert werden, um die Finanzkraft des Unternehmens zu stärken. Der Cashflow hat sich leicht auf 28,1 Mio € erhöht.



Die Zahl der E/D/E-Mitglieder belief sich zum Jahresende 2017 auf insgesamt 1.214 Unternehmen, 21 weniger als im Jahr zuvor. Davon waren 964 Fachhändler und 250 Einzelhändler. Der Rückgang lässt sich zumindest teilweise auf Konsolidierungsprozesse innerhalb der Unternehmensgruppe zurückführen.