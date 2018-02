Drax Biomass verlagert Hauptsitz nach Monroe/Louisiana

Das US-amerikanische Tochterunternehmen des britischen Energiekonzerns Drax Group, Drax Biomass, verlagert seinen Hauptsitz von Atlanta/Georgia nach Monroe/Louisiana. Zum Zeitpunkt der Verlagerung machte Drax Biomass allerdings noch keine Angaben.



Mit der Verlagerung rückt der Hauptsitz künftig deutlich näher an die drei Drax Biomass-Pelletwerke an den Standorten Urania und Bastrop/beide Louisiana und Gloster/Mississippi sowie an das Umschlag- und Lagerterminal im Port of Greater Baton Rouge in Port Allen/Louisiana heran.