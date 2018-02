Domotex Asia/Chinafloor will 155.000 m² Fläche belegen

Die zur Deutsche Messe AG gehörende Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. und die VNU Exhibitions Asia rechnen als Organisatoren der Bodenbelagsmesse Domotex Asia/Chinafloor mit einem weiteren Anstieg der Aussteller- und Besucherzahlen. Auf der Messe, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet, werden vom 20. bis 22. März im Shanghai New International Exhibition Center (SNIEC) voraussichtlich rund 1.500 Aussteller eine Bruttofläche von rund 155.000 m² belegen. Dies entspricht einer Steigerung um rund 10.000 m² gegenüber der letzten Domotex Asia/Chinafloor. Die Zahl der Besucher soll auf rund 55.000 und damit ebenfalls über das Niveau der Vorveranstaltung gebracht werden.



Die diesjährige Messe wird insgesamt zwölf Hallen belegen. Auf den Ausstellungsbereich Holz- und Laminatboden, Kork- und Bambusbeläge werden in den Hallen E1 bis E3 insgesamt rund 45.000 m² und damit knapp 30 % der gesamten Bruttoausstellungsfläche entfallen. In der Halle E4 sind mit dem Bereich „Floortech Asia“ unter anderem Maschinen- und Anlagenhersteller sowie Zulieferunternehmen der Bodenbelagsindustrie vertreten. Hersteller von elastischen Bodenbelägen, LVT und WPC verteilen sich auf die Hallen E5 bis E7. Die Hallen W1 bis W5 werden mit Ausstellern aus dem Bereich textile Bodenbeläge belegt. In den Nordhallen wird zeitgleich zur Domotex Asia/Chinafloor die auf Türen, Fenster und Sonnenschutzlösungen ausgerichtete R+T Asia stattfinden; Organisatoren sind die Messe Stuttgart GmbH und VNU Exhibitions Asia.