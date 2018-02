Delignit: Umsatz und Ergebnisse deutlich verbessert

Der Spezialsperrholzhersteller Delignit konnte laut den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sowohl beim Umsatz als auch bei den Ergebnissen deutliche Verbesserungen erzielen. Der Umsatz hat sich um 8,5 % auf 52,7 Mio € erhöht. Damit ist das Wachstum allerdings etwas niedriger ausgefallen als im Jahr zuvor, in dem ein Plus von 9,5 % erzielt worden war. Und auch der im Geschäftsbericht 2016 prognostizierte Umsatzanstieg um 10-15 % für das Jahr 2017 wurde nicht erreicht.



Das EBITDA hat um 31 % auf 4,9 Mio € zugelegt. Die EBITDA-Marge hat sich auf 9,2 % erhöht; die Prognose, die in einem Rahmen von 7,5-8,3 % lag, wurde somit übertroffen. Das Konzernergebnis hat sich um 33,1 % auf 1,9 Mio € verbessert.



Auch für 2018 rechnet der Vorstand mit einem erneuten Wachstum. Positive Effekte werden unter anderem von der im vergangenen Jahr gegründeten Tochtergesellschaft Delignit North America erwartet. Über diese Niederlassung will das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten im NAFTA-Raum, insbesondere im Bereich leichter Nutzfahrzeuge, ausweiten. Außerdem kündigt Delignit für das laufende Jahr weitere Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten und in die Optimierung der Produktionsabläufe an. Der Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen inklusive der Prognose für 2018 wird Ende Mai veröffentlicht.