Cosentino hat Vertriebszentrum in Südafrika eröffnet

Die auf Produktion und Vertrieb von Quarzwerkstoff- und Natursteinplatten ausgerichtete Cosentino Group hat Anfang Februar ein neues Vertriebszentrum in Südafrika eröffnet. Das Unternehmen wurde dabei von Eduardo Cosentino (EVP Global Sales und CEO von Cosentino North America), Ginés Navarro (Vice President Sales Rest of the World) und Neil Sterley (Regional Director von Cosentino South Africa) vertreten.



Der in Elandsfontein in der Nähe des Flughafens von Johannesburg eingerichtete Standort verfügt über eine Fläche von rund 3.200 m² und eine Lagerkapazität für rund 10.000 Quarzwerkstoff- und Natursteinplatten. Der südafrikanische Markt wurde von Cosentino bislang über eine seit 2014 bzw. 2015 bestehende Zusammenarbeit mit zwei Logistikunternehmen in Kapstadt und Johannesburg bearbeitet. Mit dem neuen Standort in Südafrika, dem ersten auf dem afrikanischen Kontinent, betreibt das Unternehmen inzwischen weltweit über 100 Vertriebszentren.





Die Consentino Group betreibt derzeit insgesamt sieben Produktionsstandorte, davon sechs in Spanien und einer in Brasilien, 13 Verarbeitungsbetriebe für Küchen- und Badoberflächen (zwölf in den USA, eines in Spanien) sowie drei Logistikzentren (zwei in den USA, eines in Spanien). Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen laut den letzten veröffentlichten Zahlen einen Konzernumsatz von 834 Mio € erwirtschaftet; die für 2015 aus-gewiesenen 715 Mio € wurden damit um 17 % übertroffen. Das EBITDA konnte mit einem Plus von 16,5 % auf 117 Mio € in ähnlichem Umfang verbessert werden. Das Nettoergebnis wurde im Vorjahresvergleich um mehr als das zweieinhalbfache auf 43,3 Mio € gesteigert. Die Umsatz- und Ergebniszahlen wurden dabei durch eine ungünstige Wechselkursentwicklung belastet, insbesondere auf dem britischen Markt.