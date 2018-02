Cairngorm übernimmt weiteren britischen Holzhändler

Die britische Beteiligungsgesellschaft Cairngorm Capital Partners hat am 15. Februar das Holzhandelsunternehmen North Yorkshire Timber (NYTimber) übernommen. Nach dem Closing soll NYTimber mit dem erst im November 2017 ebenfalls von Cairngorm übernommenen Holzhändler Thornbridge Sawmills fusioniert werden.



NYTimber verfügt über acht Standorte im Nordosten Englands und North Yorkshire. Ein Schwerpunkt der Holzhandelstätigkeit liegt bei NYTimber auf Produkten für Dachstühle und Dächer. Am Standort Brompton on Swale wird hierfür auch ein Zentrallager mit Zuschnitt- und Holzimprägnieranlagen betrieben. Darüber hinaus zählen Bauelemente wie Treppen, Türen, Fenster und Fußböden sowie Laubschnittholz aus nordamerikanischen, europäischen und afrikanischen Holzarten zum Angebot. 2017 hat NYTimber mit rund 200 Mitarbeitern einen Umsatz von 18 Mio £ erreicht.