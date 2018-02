Bundeskartellamt hat zwei Übernahmen freigegeben

In der ersten Februarhälfte hat das Bundeskartellamt zwei Übernahmen im Bodenbelagsbereich freigegeben; die Genehmigung wurde in beiden Fällen nach relativ kurzer Prüfung erteilt. Die dänische Investmentgesellschaft Kirkbi kann mit der am 8. Februar ergangenen Entscheidung die bislang von dem US-amerikanischen Private Equity-Unternehmen KKR gehaltenen 49,8 %-Beteiligung an Välinge Innovation übernehmen. Ein entsprechender Antrag war am 26. Januar eingereicht worden.



Die am 6. Februar von dem französischen Bodenbelagskonzern Gerflor beantragte Übernahme der Linoleumaktivitäten der insolventen DLW Flooring wurde am 14. Februar genehmigt.