Büromöbelindustrie hat viertes Umsatzplus in Folge erzielt

Die deutsche Büromöbelindustrie hat 2017 einen Umsatz in Höhe von knapp 2,4 Mrd € erzielt. Das geht aus einer Erhebung des Industrieverbands Büro- und Arbeitswelt (IBA) unter seinen Mitgliedsunternehmen und anderen Büromöbelherstellern hervor. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs um 3,2 %. 2015 und 2016 waren die Steigerungsraten mit +7,2 % und +5,0 % noch jeweils höher ausgefallen. 2014 hatte der Umsatz mit einem Plus von 3 % in ähnlichem Umfang wie im vergangenen Jahr zugelegt. Einen Umsatzrückgang hatte es zuletzt 2013 gegeben (-5,0 %). Grundlage der Erhebung ist der Produktionsumsatz von in Deutschland gefertigten Büromöbeln. 2017 entfielen rund 85 % des Umsatzes auf die Mitglieder des IBA.



Sowohl das Inland (+3,4 %) als auch das Auslandsgeschäft (+2,9 %) haben im vergangenen Jahr zu dem Umsatzanstieg beigetragen. 2016 hatte der Auslandsumsatz aufgrund der instabilen Lage in einigen europäischen Ländern noch um 2,5 % nachgegeben. Im Gegenzug war damals der Inlandsumsatz stärker um 8,1 % gestiegen. Laut IBA sind die Nachbarländer Frankreich, Niederlande, Österreich und Schweiz die wichtigsten Exportmärkte für die deutschen Büromöbelhersteller. 2017 lag die Exportquote bei durchschnittlich 27,3 %.