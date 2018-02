Brunsbüttel Ports will Hafen Orrskär/Schweden ausbauen

Brunsbüttel Ports hat auf einem Boards Meeting Mitte Dezember Pläne für den Ausbau des schwedischen Hafens Orrskär in der Region Söderhamn vorgestellt. Der in einem hohen Umfang für die Verschiffung von Nadelschnittholz genutzte Hafen soll um einen Schiffsliegeplatz erweitert werden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Lagerflächen geschaffen werden. Damit soll zum einen auf den steigenden Bedarf der rund 50 Sägewerke reagiert werden, die den Hafen für die Verschiffung von Nadelschnittholz nutzen. Zum anderen soll der Hafen auch verstärkt zum Umschlag weiterer Stück- und Massengüter genutzt werden. Hierzu zählen besonders Zellstoff sowie Chemikalien für die Zellstoffindustrie.



Die Hafenerweiterung erfolgt über das 100% ige Tochterunternehmen von Brunsbüttel Port, die Schramm Ports & Logistics Sweden, sowie über den Hafenbetreiber und das Logistikunternehmen Söderhams Stuveri & Hamn (SSHAB). Schramm Ports & Logistics Sweden hatte sich im März 2017 mehrheitlich an SSHAB beteiligt. Ein Minderheitsbeteiligung an SSHAB hält der zu Artic Paper gehörende Zellstoffhersteller Rottneros.