Brand im Holter Sägewerk Stephan Fischer

Bei Holter Sägewerk Stephan Fischer in Schloss Holte-Stukenbrock/Ostwestfalen ist es heute in den frühen Morgenstunden zu einem Brand gekommen. Laut ersten Medienberichten ist das Feuer in einer Lagerhalle der auf Eichenschnittholz ausgerichteten Holzhandlung mit angeschlossenem Sägewerk ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei in Gütersloh dauern die Löscharbeiten derzeit noch an, so dass es noch keine genaueren Informationen gibt.



Das Holter Sägewerk Stephan Fischer war 2014 verstärkt auf den Handel mit Eichenschnittholz umgestellt worden. Bis dahin wurden jährlich bis zu 10.000 fm/Jahr Laubholz eingeschnitten. Die damals bekannt gegebene Reduktion der eigenen Schnittholzproduktion wurde allerdings nicht vollumfänglich umgesetzt.