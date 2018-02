Brand bei WHG Ahmerkamp in Coswig zerstört Lagerhalle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Niederlassung Coswig der WHG Ahmerkamp zu einem Großbrand gekommen, bei dem eine Lagerhalle vollständig niedergebrannt ist. Ein Übergreifen auf das benachbarte Verwaltungsgebäude konnte laut dem Bericht der örtlichen Feuerwehr vermieden werden. Eine Schadenssumme wurde noch nicht genannt.



Der Brand war der mittlerweile der siebte Vorfall in Coswig seit November 2016, erst am 14. Februar hatte es in einem Garten-Center gebrannt. Die Polizei geht mittlerweile von einer Brandserie aus und hat eine Sonderermittlungsgruppe gebildet.



WHG-Ahmerkamp mit Hauptsitz in Warendorf ist ein Tochterunternehmen der in Bremerhaven ansässigen Cordes-Gruppe.