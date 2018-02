Betrieb von CS Schmalmöbel wird vorerst fortgesetzt

Die Investorensuche für den insolventen Zerlegtmöbelhersteller CS Schmalmöbel konnte bislang nicht zu einem Abschluss gebracht werden. Der Geschäftsbetrieb soll dennoch über die für morgen angesetzte Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens hinaus vorerst fortgesetzt werden. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Paul Wieschemann heute bekannt gegeben. Sowohl die Produktion als auch der Versand werden die vorliegenden Aufträge weiter abarbeiten. Dabei kann es gegebenenfalls zu einer Verlängerung bzw. Verkürzung der bestätigten Liefertermine kommen. Die Reklamationsbearbeitung soll zunächst ebenfalls erhalten bleiben.



Im Rahmen der Verfahrenseröffnung sollen weitere Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Hierzu gehören Personalanpassungen in allen Unternehmensbereichen und dem Außendienst in Deutschland. Für die Kundenbetreuung sind daher ab sofort die Mitarbeiter im Auftragsservice bzw. die Vertriebsleitung am Hauptsitz des Unternehmens in Waldmohr zuständig.



Dem am 30. Oktober von CS Schmalmöbel eingereichten Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens hatte das Amtsgericht Zweibrücken am 7. November stattgegeben. Zum damaligen Zeitpunkt waren rund 400 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen.