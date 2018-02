Becher übernimmt Videre-Alsfasser Holzgroßhandel

Die Holzgroßhandelsgruppe Becher mit Sitz in Wiesbaden will mit Wirkung zum 1. April den Standort St. Wendel des Unternehmens Videre-Alsfasser Holzgroßhandel übernehmen. Mit diesem Schritt will Becher das Vertriebsgebiet im nördlichen Saarland und im westlichen Rheinland-Pfalz erweitern. Die zurzeit beschäftigten 20 Mitarbeiter werden übernommen. Bislang ist Becher im Saarland mit einem Standort in Saarlouis und in Blieskastel vertreten. Mit Auslaufen des Mietvertrags für die Niederlassung in Saarlouis zu Ende 2018 soll dieser Standort aufgegeben werden; den dortigen Mitarbeiter soll dann eine Weiterbeschäftigung in St. Wendel angeboten werden.



Nach der Übernahme soll St. Wendel zu einem Zentrallagerstandort der Becher-Gruppe ausgebaut werden. In den kommenden Monaten sind zunächst Modernisierungsarbeiten, insbesondere im Ausstellungsbereich, geplant. Aktuell stehen in St. Wendel rund 21.000 m² Fläche zur Verfügung. Davon entfallen 10.000 m² auf überdachte Lagerflächen und Ladezonen.



Bislang betreibt Becher drei Zentrallager in Köln, Oberhausen und Maintal, von denen die 12 Verkaufsstandorte in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland beliefert werden.