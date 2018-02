BaySF: Höllerl übernimmt Leitung von Bad Königshofen

Ab 1. April übernimmt Dr. Sebastian Höllerl die Leitung des Forstbetriebs Bad Königshofen im Grabfeld der Bayerischen Staatsforsten (BaySF). Er folgt auf Christoph Fellermeyer, der in den Ruhestand gehen wird. Höllerl wird heute offiziell in Bad Königshofen eingeführt. Zuletzt war er stellvertretender Leiter im Referat Waldbau, Bergwald und Waldschutz im bayerischen Landwirtschaftsministerium. Nach Abschluss des Referendariats war Höllerl an den Lehrstuhl für Waldbau an der TU München in Freising-Weihenstephan abgeordnet. Für seine Promotion über die Behandlung von instabilen Fichtenreinbeständen in der Bergmischwaldstufe wurde er 2009 mit dem Thurn und Taxis Förderpreis ausgezeichnet.