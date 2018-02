Arbonia hat Ergebnisse erneut deutlich verbessert

Der Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia konnte auch im zweiten Jahr nach dem 2015 eingeleiteten Konzernumbau deutliche Ergebnisverbesserungen erzielen. Das EBITDA der fortzuführenden Aktivitäten hat sich im Geschäftsjahr 2017 um 84,2 % auf 120,3 Mio sfr erhöht. Im Zuge des Konzernumbaus erfolgte im Dezember 2016 der Zusammenschluss der Arbonia-Forster-Holding (AFG) und der Looser Holding zur Arbonia AG. 2017 wurden somit erstmalig die verbliebenen Einzelgesellschaften von Looser und AFG im Konzernabschluss konsolidiert. In der Zwischenzeit hat sich Arbonia allerdings von verschiedenen Aktivitäten getrennt. Unter Einbezug der aufgegebenen Geschäftsbereiche belief sich das EBITDA im vergangenen Jahr auf 140,6 Mio sfr.



Das EBIT der fortgeführten Bereiche hat sich mit 61,3 Mio sfr mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um ein Vielfaches auf 37,6 Mio sfr. Gleiches gilt für das Nettoergebnis inklusive der inzwischen aufgegebenen Geschäftsbereiche, das auf 46,4 Mio sfr zugelegt hat.



Die bereits im Januar bekannt gegebenen vorläufigen Umsatzzahlen wurden in dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 bestätigt. Demnach hat der Konzern inklusive der neu hinzugekommenen Unternehmen sowie der aufgegebenen Geschäftsbereiche einen Umsatz von 1,379 Mrd sfr erwirtschaftet. In den fortgeführten Geschäftsbereichen verzeichnete Arbonia einen Umsatz von 1,246 Mrd sfr. Die drei verbliebenen Divisionen haben jeweils zur Umsatz- und Ergebnisverbesserung beigetragen.