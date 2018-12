Weltweiter Handel mit Pellets soll um 26 % steigen

Nach einem eher moderaten Wachstum in den Jahren 2015 und 2016 hat der weltweite Handel mit Pellets im Jahr 2017 um 13 % zugelegt, für das laufende Jahr wird nun eine Steigerungsrate von 26 % erwartet. Nach Angaben des US-Consultingunternehmen Future Metrics LLC, Bethel/Maine, summierte sich der weltweite Pellethandel 2017 auf rund 18,9 Mio t, für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg auf 23,8 Mio t



Ausschlaggebend für den Anstieg ist demnach der deutlich gestiegen Bedarf in Großbritannien, Dänemark, Süd Korea sowie in Japan.