Röhr und Europlac mit neuer Geschäftsführung

Seit Ende Oktober ist Marina Röhr alleinige Geschäftsführerin der Röhr Holding sowie der Röhr GmbH. Noch vor Jahresende wird die Eintragung als Geschäftsführerin der Europlac s.r.o. mit Sitz in Topolcany/Slowakei folgen, die sie gemeinsam mit der bisherigen Geschäftsführerin Andrea Bangová leiten wird.



Marina Röhr folgt damit ihrem Mann Reinhold Röhr nach, der am 10. Mai mit seinem Auto auf der Rückfahrt von Mailand in Bellinzona/Schweiz tödlich verunglückt war. Seit 15 Jahren ist sie bereits für Europlac tätig, ihre Schwerpunkte in den vergangenen Jahren lagen auf Produktentwicklung und Marketing.