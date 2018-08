Zambanini zum President für Trex-Residential bestellt

Adam Zambanini wurde mit Wirkung zum 23. Juli vom Board of Directors des US-amerikanischen WPC-Terrassendielen- und Bauelementeherstellers Trex zum President Residential Products bestellt. Er hat damit die Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich Residential Products übernommen, in dem die Produktsegmente Terrassendielen und Geländer zusammengefasst werden.



Bislang war Zambanini als Vice President für das Marketing des Unternehmens zuständig. Auf diesem Posten ist ihm Leslie Adkins nachgefolgt, die zuletzt als Senior Director of Brand and Marketing für Trex tätig war.



Insgesamt setzt sich das Management des Konzerns aus neun Mitgliedern zusammen. Neben Zambanini und Adkins sind dies James Cline (President, CEO), Bryan Fairbanks (Executive Vice President, CFO), John Lewis (President, Commercial Products), Christopher Gerhard (Vice President, Sales), William Gupp (Senior Vice President, General Counsel and Secretary), Jacob Rudolph (Vice President, Human Resources) und Jay Scripter (Vice President, Operations).