Wiederinbetriebnahme von Port Arthur verzögert sich

Die von der zur ehemaligen German Pellets gehörenden German Pellets Texas geplante Wiederinbetriebnahme des Umschlag- und Lagerterminal im Hafen von Port Arhtur verzögert sich. Laut einem Bericht der „Beaumont Enterprise" wird jetzt eine Wiederinbetriebnahme des im Februar 2017 durch einen Brand schwer beschädigten Terminals für Herbst anvisiert.



Die Wiederinbetriebnahme von Port Arthur gilt unter Marktbeobachtern als eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass der bereits im Vorjahr begonnene und nach dem Brand vorerst gestoppte Verkaufsprozess für das 580.000 t-Pelletwerk der Texas Pellets in Woodville/Texas fortgeführt wird. Laut der aktuellen Übersicht der U.S. Energy Information Administration (EIA) am U.S. Department of Energy ist das Pelletwerk vorübergehend nicht in Betrieb.