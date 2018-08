Weißrussland hat 19 % mehr Schnittholz produziert

In Weißrussland ist die Schnittholzproduktion 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf 3,274 Mio m³ gestiegen. Damit haben die Produktionsmengen seit 2013 (2,630 Mio m³) kontinuierlich zugenommen. 2011 wurde mit 2,808 Mio m³ das zweithöchste Volumen der vergangenen sieben Jahre verzeichnet.



Laut dem am 10. August von der weißrussischen Statistikbehörde Belstat veröffentlichten Jahrbuch 2017 lag die Produktion im Oblast Minsk mit 929.000 m³ um 22 % über dem Vorjahreswert. In den Oblasten Vitebsk (601.000 m³) und Gomel (526.000 m³) wurden jeweils Steigerungen um ein Viertel verzeichnet. Unterdurchschnittlich gewachsen ist die Produktion in den Oblasten Mogilev (+14 % auf 576.000 m³), Brest (+11 % auf 330.000 m³) und Grodno (+11 % auf 258.000 m³).