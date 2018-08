Weißrussische Exporte um 51 % über Vorjahreswert

Die weißrussischen Nadelschnittholzexporte haben sich im zweiten Quartal um 51 % auf 858.574 m³ erhöht. Damit war der Zuwachs etwas geringer als im ersten Quartal (+78 %). Laut den gestern von Belstat veröffentlichten Außenhandelszahlen haben die Lieferungen von April bis Juni in EU-Länder um 49 % auf 751.585 m³ zugelegt; aufgrund der unterdurchschnittlichen Zunahme hat ihr Anteil an den gesamten Ausfuhren um einen Prozentpunkt auf 88 % nachgegeben. Überdurchschnittlich gestiegen sind die Exporte unter anderem nach Litauen (+54 % auf 159.031 m³) sowie nach Polen (+88 % auf 63.950 m³). Die Lieferungen nach Deutschland lagen mit 173.060 m³ um 36 % höher. Die Ausfuhren in GUS-Länder, größtenteils nach Aserbeidschan und Moldawien, haben sich auf 79.505 m³ nahezu verdoppelt.



Nach Holzarten haben die Ausfuhren von Kiefernschnittholz um 69 % auf 668.000 m³ zugelegt. Die Exporte von Fichtenschnittholz lagen mit 186.574 m³ um 10 % über dem Vorjahreswert.

Bezogen auf die ersten sechs Monate haben sich die Ausfuhren um 63 % auf 1,661 Mio m³ erhöht; der Exportwert ist im selben Umfang auf 207 Mio US$ gestiegen.