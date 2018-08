VFF hat Merkblätter HO.06-1 und HO.11 überarbeitet

Der Verband Fenster + Fassade (VFF) hat zwei aus dem Jahr 2013 stammende Merkblätter zu den Themen „Holzarten für den Fensterbau“ und „Holzschutz“ überarbeitet. Damit wurden die Merkblätter an die neue Ausgabe der Norm DIN EN 350:2016 „Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff“ angepasst.



Das Merkblatt HO.06-1: 2018-8 „Holzarten für den Fensterbau Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle“ führt Holzarten auf, die sich für den Einsatz als maßhaltige Bauteile im Bereich Fenster, Außentüren, Vorhangfassaden und Wintergärten eignen. Neu aufgenommen wurden Sibirische Lärche und Eucalypthus grandis aus Uruguay. Außerdem wird künftig zwischen Oregon Pine (westliches Nordamerika) und Douglasie (Mitteleuropa) unterschieden. In der Holzartentabelle werden damit jetzt 12 Nadelhölzer und 26 Laubhölzer separat aufgeführt. Das überarbeitete Merkblatt HO.11: 2018-08 „Holzschutz bei Holz- und Holz-Metallfenstern, -Haustüren, -Fassaden und -Wintergärten“ erläutert Schutzmaßnahmen gegen Insekten und Pilze.



Die VFF-Merkblätter können in gedruckter Form oder als PDF im Beuth-Verlag unter www.beuth.de gegen eine Schutzgebühr von 19 € (HO.06-1) bzw. 26 € (HO.11) bestellt werden.