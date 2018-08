Verhaaren wechselt als CFO zu Innovations4Flooring

Die Intellectual Property-Gesellschaft Innovations4Flooring hat Kees Verhaaren mit Wirkung zum 1. August als CFO in sein Management-Team berufen. Er war zuvor elf Jahre für die zu dem US-amerikanischen Bodenbelagskonzerns Mohawk Industries gehörenden Unilin-Gruppe tätig. Seit 2010 war er dort Finanzgeschäftsführer bei der der Unilin-Division „Technologies“ zugeordneten Intellectual Property-Gesellschaft Flooring Industries. In dieser Position war er laut I4F unter anderem für administrative und finanzielle Fragestellungen im Unilin-Lizenzgeschäft zuständig. Parallel dazu gehörte Verhaaren dem Board verschiedener Mohawk-Gesellschaften in Belgien und Luxemburg an.



Im Verlauf der letzten zwei Jahre hat I4F sein Management-Team schrittweise ausgebaut. Zuletzt war Matthieu Dekens Anfang Mai als COO zu I4F gekommen. Er soll in dieser Position Kontakte zu möglichen Lizenznehmern aus der Bodenbelagsindustrie und dem Handel auf- und ausbauen. In der Vergangenheit war Dekens zunächst zehn Jahre für den Tarkett-Konzern und dann elf Jahre für den Sanitärkeramikhersteller Ideal Standard International tätig. Bei Tarkett war er unter anderem Geschäftsführer der Landesgesellschaften in Frankreich und Großbritannien, darüber hinaus hatte er von Clervaux-Lentzweiler/Luxemburg aus das Takett-Vinylbodengeschäft in Westeuropa geleitet. Bei Ideal Standard gehörte er als Vice President Sales and Marketing dem Management Board an.



Der aktuelle CEO von I4F, John Rietveldt, hatte in den gleichen Zeiträumen ebenfalls für Tarkett und Ideal Standard gearbeitet. Weitere Mitglieder des Management-Teams von I4F sind Eddy Boucké als CTO, David Song als Licensing Director und Gijs Rooijens als Legal Counsel. Boucké hatte zuvor unter anderem für Berry Floor, Välinge Innovation und die Kronospan-Gruppe gearbeitet. Song war bis Mai 2015 als Chief Representative China für Flooring Industries tätig und Ende Februar 2017 zu I4F gewechselt.