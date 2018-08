Valbo Trä investiert 90 Mio skr in neues Hobelwerk

Der zur Persson Invest-Gruppe gehörende schwedische Hobelwarenproduzent Valbo Trä investiert bis 2020 rund 90 Mio skr in den Bau einer neuen Hobellinie am Stammsitz in Valbo. Die neue Linie wird mehrere ältere Anlagen ersetzen. Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Produktion im nahegelegenen Åshammar geschlossen, das Aktivitäten des dritten Werks von Valbo Trä in Edsbyn bleiben von der Investitionsmaßnahme unberührt.