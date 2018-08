USA: Umsatz mit Küchenschränken hat weiter zugelegt

Der Umsatz der Küchen- und Badezimmerschränkehersteller in den USA ist im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 % und damit den vierten Monat in Folge gestiegen. Wie aus der monatlichen Erhebung des US-Fachverbands KCMA unter seinen rund 300 Mitgliedsunternehmen hervorgeht, konnten im aktuellen Berichtszeitraum sowohl bei Standardware (+9,2 %) als auch bei maßgefertigten Schränken (+8,4 %) Zuwächse erzielt werden. Der Umsatz mit teils-kundenspezifisch („semi-custom") angefertigten Schränken ist hingegen um 3,1 % gesunken.



Kumuliert über die ersten sieben Monate hat sich der Umsatz der US-Küchen- und Badezimmerschränkehersteller insgesamt um 1,5 % erhöht. Lediglich im Januar (-3,2 %) und März (-1,7 %) hat der Umsatz abgenommen. In den restlichen fünf Monaten konnten Zuwächse erreicht werden. Das stärkste Plus im Verlauf des bisherigen Jahres wurde im April (+6,7 %) verzeichnet. Im Februar (+1,8 %), Mai (+1,6 %) und Juni (+0,9 %) lagen die Steigerungsraten im unteren einstelligen Prozentbereich.



Im Siebenmonatszeitraum stand den Zuwächsen bei Standardware (+3,2 %) und maßgefertigten Schränken (+3,9 %) ein Minus von 1,1 % bei teils-kundenspezifisch angefertigten Schränken gegenüber.