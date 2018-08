US-Housing Starts sind auf Neunmonatstief gefallen

In den USA haben die Housing Starts in der Zwölfmonatsperiode bis einschließlich Juni gegenüber der Vergleichsperiode bis Mai um 12,3 % auf 1,173 Mio Einheiten nachgegeben. Damit sind die Housing Starts auf den niedrigsten Wert der vergangenen neun Monate gefallen. Für die Zwölfmonatsperiode bis einschließlich September 2017 hatte das U.S. Census Bureau und das U.S. Department of Housing and Urban Development Housing Starts in Höhe von 1,158 Mio Einheiten ausgewiesen.