Türkei erhebt zusätzliche Zölle auf US-Holzimporte

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt vom 15. August hat die Türkei zusätzlich Zölle auf US-amerikanische Importe erhoben. Im Bereich Holz hat die Türkei für die Warentarifnummern der Gruppe 4401 einen Zoll-Aufschlag von 10 % eingeführt. Unter der Gruppe 4401 werden neben Brennholz auch Sägerestholz in Form von Spänen und Hackschnitzeln und auch Pellets und Holzbriketts geführt. Dabei haben besonders die Hackschnitzelimporte aus den USA durchaus Relevanz. So wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des U.S. Department of Agriculture 705.463 t im Wert von 42,96 Mio US$ in die Türkei exportiert. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres werden die Lieferungen von Nadelholzhackschnitzeln in die Türkei mit 322.871 t im Wert von 24,65 Mio € angegeben. Für Hackschnitzel aus Laubholz wurden die Exporte in die Türkei von der US-Behörde für 2016 298.532 t im Wert von 17,45 Mio US$ ausgewiesen. Für 2017 liegen dagegen ebenso wie für die ersten sechs Monate 2018 keine Daten vor.