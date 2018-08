Transwaggon liefert 120 TiRex20-Systeme an DB Cargo

Ende August 2018 hat der Vermieter von Eisenbahnwaggons Transwaggon mit der Ausstattung von 40 Sgns-Waggons mit TiRex20-Sytemen für den Rundholztransport begonnen, die an die DB Cargo Logistics geliefert werden. Die erst im Juni von DB Cargo in Auftrag gegebene zeitnahe Beschaffung von Equipment für den Rundholztransport ist durch die Kooperation mit dem Schweizer Rundholzhandels- und Logistikunternehmen Forstlogistik CH in Biberist/Kanton Solothurn möglich geworden. Im Rahmen der im Mai zwischen Transwaggon und Forstlogistik CH geschlossenen Vereinbarungen können bei einem von Transwaggon beauftragten slowenischen Containerbauunternehmen vergleichsweise zeitnah die von Forstlogistik CH entwickelten TiRex20-Kassettten produziert und jeweils drei Stück davon auf einen 60“ langen standardisierten Containertragwagen (Typ Sgns) montiert werden. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Transwaggon die Vermietung des TiRex20-Systems. Das Engineering verantwortet dagegen weiter der Entwickler des Systems Bernard Jermann, geschäftsführender Gesellschafter von Forstlogistik CH.



Vorteil des TiRex20 ist, dass vergleichsweise rasch auf einen Bedarf an Waggons für den Rundholztransport reagiert werden kann. Die Kassetten, welche einen Grundrahmen analog einem Container besitzen, werden auf die Containerzapfen des Trägerfahrzeugs aufgesetzt. Eine Rückrüstung der Fahrzeuge für den Containertransport ist dann mit kleinem Aufwand möglich. Mit den drei auf einem Containertragwagen montierten TiRex20 ergibt sich ein Ladevolumen von 60-65 m³. Der Abstand der speziell für den Bahntransport von ExTe Fabriks entwickelten Rungen ermöglicht die Beladung mit drei Stapeln 5 m oder 6 m langen Stammholzabschnitten, 4 Stapeln mit 4,5 m oder 6 Stapeln mit 3 m Holzlänge, wie es beispielsweise im Transport von Schleifholz benötigt wird. Alternativ lässt sich durch abnehmbare Schutzplatten mit abgerundeten Kanten auch Schnittholz transportieren. Die drei Tirex20 bilden einen soliden, geschlossenen Wagenboden, welche den Tragwagen gegen Schmutz und Stöße schützen.