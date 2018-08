Thüringenforst lagert rund 120.000 fm Sturmholz ein

Von den bei den Stürmen „Friederike“ und „Irenäus“ landesweit angefallenen rund 800.000 fm Sturmholz lagert der Landesforstbetrieb Thüringenforst rund 120.000 fm in Nass- und Trockenlagern ein. Dabei wurden aus dem Staatswald, in dem rund 400.000 fm Sturmholz entstanden sind, rund 80.000 fm Fichtenabschnitte in das Nasslager auf dem Gelände von Pollmeier in Creuzburg transportiert. Ein weiteres Nasslager mit rund 10.000 fm Staatswaldholz wurde bei einem Thüringer Großsägewerk aufgebaut, wobei diese Mengen dann auch dem Sägewerk zur Verfügung gestellt werden. Auf dem Gelände der staatlichen Forstbaumschule in Breitenworbis im Nordthüringer Forstamt Leinefelde wurde ein Trockenlager mit rund 20.000 fm eingerichtet. Hinzu kommen noch einige weitere Nasslager mit 3.000-4.000 fm in einzelnen Forstämtern. Das ursprünglich in Zusammenarbeit mit dem Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt in Hering geplante Nasslager konnte aufgrund zu hoher genehmigungsrechtlicher Hürden des dortigen Landratsamtes dagegen nicht umgesetzt werden.