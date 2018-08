ThermoHolz wird Brettsperrholzwerk in Moglino bauen

Der russische Hersteller von thermisch modifiziertem Holz ThermoHolz wird in der Sonderwirtschaftszone der Region Pskov an der Grenze zu Estland ein Werk für Brettsperrholz (BSP) bauen. Das Projekt ist erstmals am 9. August vorgestellt und ein entsprechender Vertrag zwischen ThermoHolz sowie den Vertretern der Sonderwirtschaftszone am 21. August unterzeichnet worden. Der Baubeginn des mit 20 Mitarbeitern auf eine Kapazität von 8.000 m²/Monat ausgelegten Werkes soll bereits im September erfolgen. Die Inbetriebnahme des rund 520 Mio Rubel teuren Werkes ist für das erste Quartal 2020 geplant. Neben einer reinen, dreilagigen Holzplatte ist auch die Produktion einer Platte mit Polyurethan-Hartschaumkern vorgesehen.



ThermoHolz produziert seit 2011 in dem Werk im Oblast Woronesch aus thermisch modifiziertem Holz Deckings, Terrassendielen und Fassadenelemente. Hierfür wird Kiefer, Buche, Birke und Esche eingesetzt. Laut Firmenhomepage erfolgt die Modifizierung in einer 50 m³ großen Kammer des italienischen Herstellers Baschild.