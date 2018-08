The Home Depot hat Umsatz und Ergebnisse gesteigert

Der US-amerikanische Baumarktkonzern The Home Depot konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 (Ende Januar) seinen Umsatz um 8,4 % auf 30,463 Mrd US$ steigern. Im Berichtszeitraum ist lediglich eine neue Filiale in Mexiko neu hinzugekommen. Dementsprechend lag auch der flächenbereinigte Umsatzanstieg mit +8 % für den Gesamtkonzern bzw. +8,1 % für den US-Markt auf einem ähnlich hohen Niveau. Überdurchschnittliche Zuwächse wurden unter anderem in den Warengruppen „Lumber“, „Indoor Garden“, „Outdoor Garden“ und „Tools“ erreicht.



Auch die Ertragslage hat sich im zweiten Quartal verbessert. Das operative Ergebnis ist um 9,8 % auf 4,901 Mrd US$ gestiegen; die entsprechende Marge lag bei 16,1 %. Das Vorsteuerergebnis hat sich um 10,5 % auf 4,655 Mrd US$ erhöht und der Nettogewinn hat auf 3,506 Mrd US$ zugenommen.



Im ersten Halbjahr der laufenden Geschäftsjahres hat The Home Depot somit einen Umsatz von insgesamt 55,410 Mrd US$ erwirtschaftet, ein Plus von 6,6 %. Flächenbereinigt wurde ein Wachstum von 6,2 % erzielt. Das operative Ergebnis hat um 6,0 % auf 8,282 Mrd US$ zugelegt; die Marge lag mit 14,9 % allerdings leicht unter dem Vorjahr. Der Nettogewinn nach den ersten sechs Monaten belief sich auf 5,910 Mrd US$.



Die Prognose für das Gesamtjahr wurde inzwischen nach oben korrigiert; statt der bislang anvisierten Umsatzsteigerung von 6,5 % bzw. einem flächenbereinigten Plus von 5,0 % werden jetzt +7 % bzw. +5,3 % in Aussicht gestellt.