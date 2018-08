Technische Ursache für Brand bei Holzhandlung Kohn

Der Brand bei der Holzhandlung HolzLand Kohn in Wang im Landkreis Freising in der Nacht vom 4. auf 5. August wurde durch einen technischen Defekt in der Photovoltaikanlage auf dem Dach der betroffenen Lagerhalle ausgelöst. Dies haben die bisherigen Untersuchungen der Brandermittler ergeben. Zur Schadenshöhe gibt es weiterhin keine genaueren Angaben, in den Schätzungen wird aber weiterhin von einer siebenstelligen Summe ausgegangen.



Da der Verkaufsbereich der Holzhandlung vor dem Feuer geschützt werden konnte, hat HolzLand Kohn den Geschäftsbetrieb vorerst weitergeführt. In der kommenden Woche wird es aber aufgrund des Schadens zu einer Unterbrechung kommen.