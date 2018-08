Tarkett ist im zweiten Quartal organisch gewachsen

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett hat im zweiten Quartal einen konsolidierten Gesamtumsatz in Höhe von 749,4 Mio € erwirtschaftet, -0,4 % weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zum vorangegangenen ersten Quartal, in dem noch ein Minus von 7,2 % ausgewiesen worden war, hat sich der Rückgang damit verlangsamt. Für die Umsatzeinbußen im ersten und zweiten Quartal waren in erster Linie ungünstige Währungseffekte verantwortlich. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse konnte im aktuellen Berichtszeitraum aufgrund von Preisanhebungen und neu eingeführten Produkten ein Plus von 5,3 % erreicht werden; im ersten Quartal hatte der organische Umsatz lediglich auf Vorjahresniveau gelegen.



Im Geschäftsbereich „Sports“ ist der Umsatz um 11,4 % auf 153,2 Mio € gestiegen. Dagegen hat sich der Umsatz im Bereich „EMEA“ mit 236,0 Mio € um 0,8 % verringert. Noch etwas stärker sind die Einbußen in den Geschäftsbereichen „North America“ (-3,4 % auf 214,8 Mio €) und „CIS, APAC, Latin America" (-5,8 % auf 145,4 Mio €) ausgefallen. Wechselkursbereinigt konnten alle Bereiche Zuwächse verzeichnen.



Im ersten Halbjahr hat Tarkett einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,317 Mio € erwirtschaftet. Dies entspricht einem Minus von 3,4 %; der organische Umsatz hat sich dagegen um 3,0 % erhöht. Die Ergebniskennzahlen haben sich größtenteils deutlich verbessert und konnten damit in den positiven Bereich gebracht werden. Im Vorjahreszeitraum hatte Tarkett demgegenüber noch Verluste ausgewiesen, die mit der für eine Kartellstrafe gebildete Rückstellung in Höhe von 150 Mio sfr in Zusammenhang standen. Das bereinigte EBITDA hat sich mit 116,1 Mio € allerdings um 27,6 % verringert. In allen vier Geschäftsbereichen ist das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausgefallen.