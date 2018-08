Tarkett baut Textilbereich durch Lexmark-Übernahme aus

Der französische Bodenbelagskonzern Tarkett plant die vollständige Übernahme des US-amerikanischen Teppichbodenherstellers Lexmark Carpet Mills mit Sitz in Dalton/Georgia. Laut einer am Montag veröffentlichten Unternehmensmitteilung wurde der Kaufvertrag bereits unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung bzw. weiterer behördlicher Genehmigungen und soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Den Kaufpreis will das Unternehmen über eine bestehende Kreditlinie finanzieren.



Lexmark produziert qualitativ hochwertige Teppichbodenbeläge, die in erster Linie im Hotelbereich zum Einsatz kommen. Seit 2011 bietet das Unternehmen aber auch Teppichböden für den privaten Sektor an. Im Jahr 2015 hat Lexmark den ebenfalls in Dalton ansässigen Wettbewerber Northwest Carpets übernommen. Aktuell werden im Werk in Dalton rund 460 Mitarbeiter beschäftigt, die im Jahr 2017 einen Umsatz in Höhe von rund 120 Mio US$ erwirtschaftet haben.



Durch die Lexmark-Übernahme wird Tarkett nach eigenen Angaben zu einem der führenden Teppichbodenanbieter für das nordamerikanische Hotelgewerbe. In den vergangenen Jahren hat sich Tarkett wieder verstärkt im Bereich textiler Bodenbeläge engagiert, nachdem sich das Unternehmen im Jahr 2006 zunächst aus diesem Segment zurückgezogen hatte. Der Wiedereinstieg erfolgte im September 2012 mit der Akquisition der US-amerikanischen Tandus Flooring. Ende 2014 hat Tarkett dann sämtliche Anteile an dem niederländischen Teppichbodenhersteller Desso übernommen. Im Geschäftsjahr 2017 hat Tarkett rund 19 % seines Konzernumsatzes in Höhe von 2,841 Mrd € mit textilen Bodenbelägen erwirtschaftet.