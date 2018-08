Surplex versteigert Maschinen und Inventar von Kason

Das Onlineauktionshaus Surplex versteigert bis 10. September den Maschinenbestand, die Einrichtungen sowie Halbfertig- und Fertigwarenbestände des insolventen Möbelherstellers Kason Inh. Wolfgang Kurmis in Ortenburg bei Passau. Zum Aufruf kommen rund 450 Positionen, darunter ein CNC-Bearbeitungszentrum des Typs Conturex von Weinig und eine 5-achsige Portalanlage von Pade. Am 7. September können die Anlagen vor Ort besichtigt werden.



Das Insolvenzverfahren über Kason ist am 1. Dezember 2017 am zuständigen Amtsgericht in Passau eröffnet worden, nachdem zuvor am 24. November vom damals noch vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl, Landshut, Masseunzulänglichkeit angezeigt worden war. Den damals noch 60 von ehemals 100 Mitarbeitern war Ende April mitgeteilt worden, dass bis Ende Mai eine Ausproduktion erfolgt und das Werk dann geschlossen wird.



Kason war auf die Herstellung von Stühlen, Tischen und Gartenmöbeln mit Schwerpunkt Gastronomie ausgerichtet. Bis Februar 2014 war von dem damals noch unter Kason GmbH & Co. KG firmierenden Möbelhersteller im benachbarten Tittling auch noch ein Sägewerk betrieben worden. In dem unter anderem mit einer Bandsägenlinie ausgestatteten Werk konnten rund 15.000 fm/Jahr eingeschnitten werden. Der tatsächliche Einschnitt lag aber in den Jahren vor der Schließung nur noch bei rund 5.000 fm/Jahr. Ein Schwerpunkt war die Produktion von Buchen- und Eichenschnittholz und Zuschnitten sowie in geringerem Umfang Eschen- und Ahornschnittholz für die eigene Möbelproduktion. Die Maschinen und das Werksgelände des Sägewerks wurden bereits kurz nach der Schließung verkauft.