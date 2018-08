Surplex versteigert Assets von CS Schmalmöbel

Das Online-Auktionshaus Surplex versteigert bis 13. September den Maschinenpark und das Inventar des insolventen Zerlegtmöbelherstellers CS Schmalmöbel in Waldmohr. Insgesamt kommen 921 Positionen zum Aufruf. Die Bandbreite reicht dabei von Durchlaufbohranlagen, CNC-Bearbeitungszentren von IMA, mehreren Kantenanleimanlagen von Homag, Wemhöner und Nottmeyer, über Transport-, Lagereinrichtungen und Werkstatteinrichtungen bis hin zu Wechselbrücken-LKW und einem Unimog.



Der Geschäftsbetrieb bei CS Schmalmöbel war zum 30. Juni eingestellt worden. Das Hauptinsolvenzverfahren war am 1. März am Amtsgericht Zweibrücken eröffnet worden. Am gleichen Tag hatte der Insolvenzverwalter Paul Wieschemann aber auch Masseunzulänglichkeit angezeigt, so dass ab dem 15. März keine Neuaufträge mehr angenommen wurden und nur noch eine Ausproduktion erfolgte.