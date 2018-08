Steinhoff hat Umsatz wieder leicht um 2 % gesteigert

Der Umsatz der Steinhoff International Holdings hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 um 2 % auf 12,909 Mrd € zugenommen. Laut einem heute veröffentlichten Update entfielen davon 5,769 Mrd € auf den größten Geschäftsbereich „Household Goods“, der unter anderem die Aktivitäten mit Möbeln, Haushaltswaren, Matratzen und Elektrogeräten umfasst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 5 %.



In den nicht testierten Zahlen sind lediglich die fortgeführten Aktivitäten enthalten. So wurden zum Beispiel die Erlöse des Möbeldiscounters Poco aufgrund der geänderten Konsolidierungsbasis nicht mehr berücksichtigt. Im Vorjahreszeitraum hatte Poco noch 699 Mio € zum Umsatz des Geschäftsbereichs beigetragen. Des Weiteren sind die Zahlen der österreichischen Möbelhandelskette Kika/Leiner-Gruppe vor dem Hintergrund des zum Mitte Juli abgeschlossenen Verkaufs der operativen Gesellschaften an die in Wien ansässige Signa Holding nicht mehr enthalten. Laut dem Update hat Kika/Leiner in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 674 Mio € und damit 2 % weniger als im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Ebenfalls nicht mehr konsolidiert sind die beiden verbundenen Unternehmen Impuls Küchen und Puris Bad, die nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen rückwirkend zum 1. April an eine Investorengemeinschaft verkauft werden sollen. Diese Investorengemeinschaft setzt sich aus einer von dem Küchenhersteller Schüller kontrollierten Beteiligungsgesellschaft sowie dem Impuls- und Puris-Geschäftsführer Georg Billert zusammen. Der konsolidierte Umsatz von Impuls und Puris ist nach Angaben von Steinhoff in den ersten neun Monaten um 27 % auf 132 Mio € gestiegen.



Auf die noch zum Konzern gehörende französische Möbelhandelskette Conforama entfielen in den ersten neun Monaten rund 44 % des gesamten im Geschäftsbereich Household Goods erwirtschafteten Umsatzes. Mit 2,550 Mrd € lag der Umsatz von Conforama nahezu stabil auf dem Vorjahresniveau. Außerdem sind unter anderem noch die beiden Möbelhandelsunternehmen Lipo (Schweiz) und Abra (Polen) dem Segment zugeordnet; für beide Gesellschaften musste allerdings ein Umsatzrückgang von 12 % auf 128 Mio € bzw. von 7 % auf 40 Mio € ausgewiesen werden.

In den restlichen drei Geschäftsbereichen konnte Steinhoff den Umsatz jeweils ausbauen. Der stärkste Zuwachs wurde im Geschäftsbereich Automotive (+11 % auf 1,166 Mrd €) verzeichnet, gefolgt von Pepkor Africa (+8 % auf 3,205 Mrd €) und General Merchandise (+6 % auf 2,768 Mrd €).



Ergebniskennzahlen hat Steinhoff in dem Update nicht veröffentlicht.